Championnat du monde WBA lourds-légers - Ryad Merhy trop fort pour Zhaoxin Zhang, trop inexpérimenté

Hector Bermudez, l'entraîneur de Ryad Merhy, avait en bon américain (portoricain) été le seul à aller droit au but en conférence de presse, mercredi à J-3 du championnat monde WBA des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) entre le tenant du titre Ryad Merhy et son challenger chinois, Zhaoxin Zhang, de samedi soir au Stade Roi Baudouin à Bruxelles."Ce combat n'ira jamais au bout des douze rounds", avait-il en effet prédit, "et pourrait même se terminer assez vite par un k.o de Zhang..." Ce dernier aura tout de même atteint le huitième round, et a protesté lorsque l'arbitre berlinois Oliver Brien a estimé qu'il était k.o, alors que lui voulait reprendre le combat après s'être relevé d'un crochet gauche pourtant dévastateur. Ryad Merhy qui a peut-être livré le meilleur combat de sa carrière, s'est montré largement supérieur à son adversaire dans tous les domaines. Mais le Chinois qui a cruellement payé son manque d'expérience, n'a pourtant pas fait trop mauvaise figure, et aurait peut-être même évité de finir k.o, s'il s'était mieux protégé, le visage en particulier. Il ne pouvait en effet espérer tenir douze fois trois minutes face à une telle grêle de coups non parés, ou si peu.. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.