CHAMPIONNAT IBF YOUTH DES WELTERS - Quentin Gomes ne perd pas de temps

Quentin Gomes, 23 ans, s'est emparé du titre IBF Youth des welters (entre 63,503 et 66,678 kg), aux dépens du Tanzanien Kelvin Alex Kachelewa (21 ans), samedi soir à la Préalle de Herstal.Son adversaire aura en réalité surtout fait impression lors de la présentation des boxeurs avant le combat. Mais il a difficilement atteint le quatrième round, où il a été compté trois fois et averti. Il est ensuite resté assis dans son coin à l'appel de la cinquième reprise. Ce n'est toutefois que sa troisième défaite, pour huit victoires et un nul. L'Amaytois Gomes, toujours invaincu après treize combats, tous victorieux, n'a visiblement pas de temps à perdre. Il s'apprête en effet déjà à s'attaquer à la ceinture nationale tricolore vacante le 28 mai contre Hakim Ben Ali (34 ans, 22 victoires, 7 défaites), chez lui à Amay. Les amateurs de K.O savaient qu'ils allaient être servis grâce au poids lourd Jack Mulowayi (35 ans), Gant d'or 2021 à présent émigré en Allemagne, qui affrontait le Géorgien Giorgi Tamazashvili (27 ans). Mais ils l'ont peut-être trop bien été puisque la première droite après le coup de gong était déjà la bonne. C'était la neuvième défaite par K.O sur dix du Géorgien, et la septième victoire par K.O sur onze du Belge. Le super-moyen Gary Abajyan, un compatriote de Tamazashvili, âgé de... 48 ans, a certes tenu les six rounds contre Cédric Spera, sans toutefois mériter que l'on s'attarde sur sa piètre prestation. Les supers-légers Anthony Loffet et Giuseppe La Vecchia ont en revanche livré un superbe combat, peut-être le meilleur de la soirée, remporté aux points (deux fois 57-55 et un improbable 58-53). (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.