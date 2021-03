Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Stijn Baeten se hisse en finale du 1.500 mètres

Stijn Baeten disputera vendredi soir la finale du 1.500 mètres des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Jeudi soir à Torun, en Pologne, le Belge a été le dernier repêché au temps grâce à un chrono de 3:40.40 et une 4e place dans la 4e série. Oussama Lonneux et Michael Somers sont eux éliminés.Les deux premiers de chacune des quatre séries ainsi que les quatre meilleurs temps suivants se qualifiaient pour la finale. Engagé dans la quatrième et dernière série, Stijn Baeten, actif au Daring de Louvain, a fait une bonne course d'attente avant de faire un effort afin de se placer à l'entame du dernier tour. Le protégé de Tim Moriau a ensuite tenu le rythme dans les derniers hectomètres pour terminer quatrième en 3:40.40, à moins d'une seconde du Polonais Marcin Lewandowski (3:39.78). Baeten, quatrième et dernier repêché au temps, possède le 10e chrono en série des douze finalistes. Cette finale du 1.500 mètres viendra ponctuer la journée de vendredi et débutera sur le coup de 21h35. Dans la première série, Oussama Lonneux a connu un dernier tour compliqué qu'il a entamé à l'extérieur. Le pensionnaire du club de Seraing a tenté de se frayer un passage dans le trafic avant de perdre plusieurs places. Le Belge de 23 ans a finalement terminé 8e en 3:42.68, à plus de trois secondes de son record personnel établi à Liévin fin janvier (3:39.60). L'Espagnol Jesus Gomez l'a emporté en 3:40.75. Dans la deuxième série, Michael Somers (LYRA) a terminé 5e 3:40.97 mais a été disqualifié pour avoir marché à l'intérieur de la piste. (Belga)