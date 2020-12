Championnats d'Europe de gymnastique artistique - L'Ukraine championne d'Europe par équipes

L'Ukraine a remporté le concours par équipes aux Championnats d'Europe de gymnastique artistique à Mersin, en Turquie. Les Ukrainiens ont devancé la Turquie et la Hongrie.Samedi à Mersin, l'Ukraine, sans son double champion d'Europe Oleg Verniaïev, s'est imposée avec un total de 248.963 afin de décrocher son premier titre continental. A domicile, la Turquie a décroché l'argent avec un total de 244.793, devant la Hongrie (240.393). Dimanche, l'Israélien Artem Dolgopyat a remporté le titre européen au sol, l'Albanais Matvei Petrov s'est imposé au cheval d'arçons comme le Turc Ibrahim Colak aux anneaux, l'Ukrainien Igor Radivilov au saut, le Turc Ferhat Arian aux barres parallèles et le Lituanien Robert Tvorogal à la barre fixe. Pour rappel, les grandes nations continentales ont déclaré forfait pour le rendez-vous turc en raison des conditions sanitaires. La Russie, la Grande-Bretagne et la France, le podium 2018, n'étaient pas de la partie, à l'instar de la Belgique. A noter que ces Championnats d'Europe, dont les résultats n'entrent pas en compte en vue des qualifications des JO de Tokyo de l'année prochaine, étaient initialement prévus à Bakou fin mai. L'équipe féminine belge de gymnastique n'ira pas non plus aux Championnats d'Europe, prévus à Mersin du 17 au 20 décembre. (Belga)