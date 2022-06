Championnats d'Europe de snooker - La Belgique battue en finale dans les tournois messieurs et masters

L'équipe masculine avec Julien Leclercq et Kevin Hanssens, et celle des masters, avec Peter Bullen et Pascal Tollenaere, ont remporté la médaille d'argent lors de la dernière journée du championnat d'Europe de snooker, à Shëngjin en Albanie.Dans le tournoi masculin, Leclercq et Hanssens ont été trop forts en demi-finales pour l'Ukraine 2 en s'imposant 4-0. En finale, la Pologne s'est imposée 5-3 grâce à Mateusz Baranowski et Antoni Kowalski. Bullen et Tollenaere, qui ont battu l'Irlande 2, 4-3 en demi-finales des masters (+40 ans), ont dû s'incliner 2-5 en finale face aux Gallois Darren Morgan et Philip Williams. (Belga)