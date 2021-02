Championnats de Belgique d'athlétisme en salle - Qualifiée en individuel pour l'Euro, Bolingo y songe: "La porte n'est plus fermée"

Cynthia Bolingo a remporté le 400m des championnats de Belgique en salle, samedi à Louvain-la-Neuve. Avec son temps de 52.72, elle est descendue 1/100e sous la limite qualificative pour les championnats d'Europe en salle à Torun, en Pologne du 5 au 7 mars. Elle avait fait savoir auparavant qu'elle ne courrait que le relais 4x400m aux championnats d'Europe, mais Bolingo envisage maintenant une participation dans l'épreuve individuelle."En fait, je ne suis pas complètement satisfaite", a estimée Cynthia Bolingo. "Ma course n'était pas homogène et j'ai été un peu déstabilisée par l'accélération à mi-parcours de Hanne Maudens. Mais ce n'est pas une excuse. Ce genre de changement de rythme fait partie des 400 mètres. J'aurais préféré courir autour de 52.50. Cela aurait été mieux pour mon moral". Contrairement à ce qu'elle avait annoncé précédemment, l'athlète du CABW, qui détient le record de Belgique en 51.62 depuis sa 2e place à l'Euro de Glasgow le 2 mars 2019, envisage la possibilité de courir le 400 m individuel à l'Euro. "Réussir un temps limite est toujours un coup de pouce", a-t-elle déclaré. "Je ne sais pas encore si je serai au départ. Je dois encore en discuter avec mon entraîneur, mais la porte n'est plus fermée. Le médecin aura aussi son mot à dire, je ne prends aucun risque médical". Bolingo sort d'une longue période de problèmes au tendon d'Achille. "C'est aussi une option que je mise tout sur le 4x400 mètres. Ce ne serait pas mal si je suis fraîche au départ là-bas". (Belga)