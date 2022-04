Championnats de Belgique d'aviron - Tim Brys et Tibo Vyvey dominent le skiff masculin

Tibo Vyvey, en skiff messieurs poids légers, et Tim Brys, chez les lourds, ont été sacrés champions de Belgique, dimanche à Willebroek, lors de la 2e journée des chamionnats de Belgique d'aviron de bateaux courts.En finale A, Brys (KRCG) a devancé de 4 secondes le Brugeois Tristan Vandenbussche (BTR) et de 8 secondes Ruben Claeys (KRSG). Le champion sortant, Ward Lemmelijn, a dû se contenter de la 6e place. Déjà sacré dans sa carrière en skiff poids légers, c'est le 1er titre pour le Gantois de 29 ans dans cette catégorie des +72,5 kg. Un 1er sacre également pour Vyvey (KRB) en skiff senior poids légers. Le Brugeois de 21 ans s'est lui montré plus rapide que Niels Van Zandweghe (BTR) et l'Ostendais Marlon Colpaert (KRNSO). Au total des deux journées, 19 titres ont été mis en jeu. Les rameurs de gantois de la Gentse Roei en Sportvereniging (GRS) se sont montrés les meilleurs au classement interclubs avec 5 titres, devant les 4 sacres d'Ostende (KRNSO) et les 3 titres du Sport de Gand (KRSG). (Belga)