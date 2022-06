Championnats de Belgique de cyclisme - Arnaud De Lie déçu de sa 6e place, mais content du travail de son équipe

Le jeune sprinter de l'équipe Lotto Soudal Arnaud De Lie s'est classé 6e du sprint de la course sur route des championnats de Belgique de cyclisme qui a sacré Tim Merlier dimanche à Middelkerke.Lotto Soudal a été très en vue pendant ce championnat national. Quand le peloton s'est cassé en deux dans les Moreren, plusieurs équipiers figuraient dans le premier groupe, notamment Arnaud De Lie, Sébastien Grignard, Frederik Frison, Florian Vermeersch et Jasper De Buyst. "C'était une très bonne situation pour nous, car c'est toujours mieux d'être à l'avant que de chasser derrière, nous étions à l'aise", a expliqué Arnaud De Lie. La course a ensuite connu plusieurs rebondissements et de nombreuses attaques. Un groupe de 11 hommes, avec Vermeersch, s'est formé dans la finale avant une nouvelle jonction pour le sprint où De Lie a pris la 6e place. "Je suis déçu de cette sixième place", a expliqué le jeune coureur de Vaux-sur-Sûre. "Je n'étais pas venu pour cela. Je pense qu'il nous manquait un pilote dans la dernière ligne droite. C'est vraiment dommage. Mais je pense quand même que nous avons livré une très bonne course en équipe, en gardant toujours le contrôle. Dommage que nous n'ayons pas pu conclure avec une victoire, mais je pense qu'il y a beaucoup de positif à retirer." (Belga)