Championnats de Belgique de cyclisme - Sylvain Moniquet forfait à cause d'un test positif au coronavirus

Sylvain Moniquet ne pourra pas participer à la course en ligne des élites messieurs lors des championnats de Belgique de cyclisme dimanche à Middelkerke. Le Namurois, 24 ans, doit déclarer forfait à cause d'un test positif au coronavirus, a communiqué son équipe Lotto Soudal samedi.Moniquet rejoint ainsi Viktor Verschaeve et Thomas De Gendt dans la liste des forfaits chez Lotto Soudal. De Gendt avait participé au contre-la-montre jeudi à Gavere mais uniquement pour faire plaisir à ses supporters. Verschaeve n'est lui pas encore à 100%. Lotto Soudal alignera 14 coureurs au départ dimanche à Middelkerke dont Philippe Gilbert, champion de Belgique en 2011 et 2016, mais aussi Arnaud De Lie, qui figure parmi les favoris pour le titre, Tim Wellens ou encore Florian Vermeersch. (Belga)