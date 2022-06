Championnats de Belgique de mountainbike - Mountainbike : le titre national pour Daan Soete et Emeline Detilleux sur distance courte

Daan Soete et Emeline Detilleux ont conquis le premier titre de champion de Belgique sur distance courte (shorttrack) en mountainbike samedi à Genk.L'épreuve se dispute sur 20 minutes et pour inaugurer le palmarès national de cette discipline de VTT, Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes), 27 ans, a devancé Pierre de Froidmont. Jarne Vandersteen, 3e, complète le podium chez les messieurs et décroche le titre chez les Espoirs (U23). Pourtant favori, Jens Schuermans a dû se contenter de la 12e place. Chez les dames, Emeline Detilleux (Rockrider Racing Team), 22 ans, championne de Belgique en titre en crosscountry, discipline olympique, a devancé les débutantes Shanyl De Schoesitter et Ilken Seynave. (Belga)