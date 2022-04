Championnats de Belgique de natation - Valentine Dumont décroche un troisième titre en remportant le 100m nage libre

Valentine Dumont (NOC) a décroché un troisième titre de championne de Belgique en remportant le 100m nage libre lors de la dernière journée des championnats de Belgique de natation (grand bassin) dimanche à Anvers.Après ses victoires sur 200m et 400m nage libre, Dumont a cette fois remporté le 100m nage libre avec un chrono de 55.62. Jade Smits (BRABO), déjà victorieuse sur 200m dos, a elle ajouté le 50m dos à son palmarès avec un chrono de 29.20. Sur 1.500m nage libre, Lucie Hanquet a également remporté son deuxième titre du week-end après son succès sur 800m nage libre. La nageuse du CNA s'est imposée en 16:42.59. Sur 200m brasse, Grace Palmer (LGN) s'est montrée la plus rapide en 2:33.54 tandis que Laura Wauters (BRABO) l'a emporté sur 50m papillon en 27.85. Chez les messieurs, Noah De Schryver (ZNA) a réalisé le doublé en remportant le 200m brasse en 2:13.70 après sa victoire sur le 100m brasse. Vainqueur sur 200m et 400m nage libre, Lucas Henveaux (LGN) a aussi été sacré sur 800m nage libre en 8:06.70. Sur 50m papillon, les lauriers sont revenus à Sebastien De Meulemeester (FIRST) en 24.24. Alexandre Marcourt (TRUST) a lui remporté le titre sur 50m dos en 26.32 et Mikel Schreuders (ARUS) s'est imposé sur 100m nage libre en 49.70. Lors des relais 4x100m quatre nages, le BRABO s'est imposée chez les dames avec Jade Smits, Fleur Vermeiren, Laura Wauters et Lana Ravelingen en 4:15.37. Chez les messieurs, le FIRST, avec Sander Talloen, Maarten Heuninck, Sebastien De Meulemeester et Pieter Wielandt, l'a emporté en 3:49.86. (Belga)