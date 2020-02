Championnats du monde de cyclisme sur piste : la France arrache le visa olympique pour Tokyo

L'équipe belge de poursuite féminine (Jolien D'Hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt et Gilke Croket) n'a pas franchi les qualifications où elle était opposée à la France (Clara Copponi, Coralie Demay, Valentine Fortin et Marie le Net) mercredi à Berlin lors de la journée d'ouverture des championnats du monde de cyclisme sur piste.Les espoirs de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo se sont en même temps envolés dans le ciel de la capitale allemande. Les Belges ont perdu peu avant la mi-course Gilke Croket, préférée à Annelies Dom, pas encore au meilleur de sa condition après sa blessure, et ont ainsi dû couvrir les deux derniers kilomètres à trois. Elles ont dès lors échoué à plus d'une seconde du record de Belgique (4:20.497) qu'elles espéraient battre à cette occasion, et surtout à 283/1000e de seconde de leurs concurrentes françaises, qui ont été créditées d'un temps de 4:21.417, contre 4:21.700 pour le quatuor belge. Ni la France, neuvième, ni la Belgique, dixième, ne se sont cependant qualifiées pour la suite de la compétition. Mais les Bleues s'en consoleront aisément vu qu'elles ont néanmoins validé leur ticket pour Tokyo en délogeant nos compatriotes de la huitième place du ranking olympique. (Belga)