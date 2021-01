Championnats du monde de cyclocross - Annemarie Worst n'en veut pas à Brand après sa chute dans le final: "Cela peut arriver"

L'année dernière à Dübendorf, Annemarie Worst avait fondu en larmes après avoir décroché la médaille d'argent derrière Ceylin Alvarado. Encore deuxième samedi à Ostende derrière Lucinda Brand, la Néerlandaise était cette fois moins déçue. "C'est totalement différent car c'était une saison difficile et cette médaille d'argent me donne un bon sentiment", a-t-elle réagi.Après deux chutes dont elle s'était à chaque fois relevée, Worst est tombée une troisième fois en fin de course après un contact fortuit avec Lucinda Brand dans un virage. "J'ai été vraiment surprise quand elle est arrivée soudainement", a assuré la Néerlandaise. "Ce sont des choses qui arrivent. Le parcours était très glissant et je suis tombée. On ne peut pas se frapper dans une course, mais je ne pense pas qu'elle l'a fait exprès. Cela peut arriver, mais je suis déçue car j'ai perdu le maillot arc-en-ciel." "Je pense que Lucinda et moi étions à égalité", a-t-elle ajouté. "J'en suis sûre, parce que je suis revenue à chaque fois après mes chutes. Je suis satisfaite avec la médaille d'argent après ma saison difficile et ma blessure. C'était un parcours très difficile. Je m'étais bien entraînée et je ne m'attendais pas à ce que mes passages dans le sable soient si bons." (Belga)

