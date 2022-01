Championnats du monde de cyclocross - Daan Soete: "L'argent était peut-être possible, mais l'Italie était trop forte"

La Belgique a pris la 3e place du relais mixte, épreuve d'ouverture des championnats du monde de cyclocross, vendredi à Fayetteville, aux Etats-Unis. La victoire est revenue à l'Italie, qui a devancé de 7 secondes les Etats-Unis et de 16 secondes l"équipe belge, composée de Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Franck et Niels Vandeputte."La médaille d'argent aurait peut-être été possible mais pour l'or, l'Italie était trop forte", a réagi Daan Soete au micro de Sporza. "Nous étions cité parmi les favoris, mais nous ne savions pas vraiment quelles étaient les forces des adversaires. Je n'avais aucune idée des qualités de leurs jeunes coureurs. Je ne sais pas si nous pouvons être contents de cette médaille, c'est un peu un double sentiment". "Je pense que nous pouvons être contents de notre course", dit Niels Vandeputte. Nous étions venus pour la plus haute marche, mais c'est quand même beau d'être sur le podium". Ce relais mixte était une épreuve-test, disputée par des équipes de quatre (deux hommes et deux femmes). "C'était vraiment une chouette expérience", note Alicia Franck. "Cela pourrait devenir une belle épreuve si davantage de nations participaient". (Belga)