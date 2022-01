Championnats du monde de cyclocross - Joran Wyseure champion du monde espoirs devant Emiel Verstrynge et Thibau Nys

(Belga)Joran Wyseure est devenu champion du monde espoirs de cyclocross, samedi à Fayeteville, aux Etats-Unis, où le podium est 100 % belge. Le Flandrien de 21 ans a effet enlevé la course U23 des Mondiaux 2022 avec 13 secondes d'avance sur Emiel Verstrynge et 33 sur Thibau Nys, ces deux derniers prenant les médailles d'argent et de bronze. (Belga)