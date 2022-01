Championnats du monde de cyclocross - Joran Wyseure: "Rouler avec ce maillot arc-en-ciel pendant un an, c'est surréaliste"

Les Belges ont dominé la course espoirs des Mondiaux de cyclocross samedi à Fayetteville, Joran Wyseure l'emportant devant Emile Verstrynge et Thibau Nys."Je suis champion du monde ! Cela semble irréel ! C'était une performance fantastique de la part de l'équipe belge, tactiquement, nous avons été parfaits", déclare Joran Wyseure, cité dans un communiqué de son équipe Tormans-Circus Cyclo Cross Team. "Mon départ était plutôt bon et j'ai senti qu'il m'en restait sous la pédale dans la longue côte alors que les autres devaient s'employer. J'ai donc accéléré légèrement dans le deuxième tour. J'ai tout de suite creusé un écart et j'ai entamé une longue course contre la montre, ce qui a permis à mes compatriotes de courir dans un fauteuil. Rouler avec ce maillot arc-en-ciel pendant un an, c'est surréaliste !" Sacré champion de Belgique le 9 janvier dernier à Middelkere, Emiel Verstrynge, coéquipier de Joran Wyseure chez Tormans-Circus Cyclo Cross Team, quitte l'Arkansans une médaille d'argent autour du cou. Après la course, le Flandrien de 19 ans se disait "plus déçu que satisfait" au micro de VTM. "Cela fait un peu mal mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas heureux pour Joran. Il mérite son titre de champion du monde. Il était le plus fort aujourd'hui". Déjà content d'être à Fayetteville après sa chute aux championnats de Belgique, Thibau Nys prenait le départ sans ambitions démesurées. A l'arrivée, le fils de Sven Nys s'empare de la médaille de bronze. "Je suis très satisfait", a-t-il déclaré à VTM. "J'ai donné le maximum, je n'aurais pu espérer mieux. l y a trois semaines, je n'aurais jamais pensé me retrouver sur le podium ici. C'est génial d'avoir trois Belges sur le podium". (Belga)