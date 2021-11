Championnats du monde de tennis de table - Cédric Nuytinck éliminé en 8e de finale du double

Cédric Nuytinck, associé au Polonais Jakub Dyjas, a été éliminé en 8e de finale du double messieurs des championnats du monde de tennis de table, vendredi à Houston aux Etats-Unis.Nuytinck et Dyjas ont été battus 3 sets à 0 (11-9, 14-12, 11-6) par les Anglais Paul Drinkhall et Liam Pitchford. A la suite de cette défaite, il n'y a plus de Belges en lice au Texas. Plus tôt dans la journée, Florent Lambiet et Martin Allegro avaient aussi été éliminés en 8e de finale du double messieurs. La paire belge s'est inclinée 3 sets à 1 (19-17, 11-7, 7-11, 11-4) face aux Allemands Dang Qiu et Benedikt Duda. Robin Devos et le Finlandais Benedek Olah avaient eux été éliminés au deuxième tour, en trois sets - 11-5, 11-8 et 11-6 - par les Japonais Yukiya Uda et ShunsukeTogami. En double dames, élimination aussi pour Nathalie Marchetti et Margo Degraef, associées, qui ont été battues en 16es de finale par les Indiennes Archana Girish Kamath et Manika Batra 3 sets à 0 (11-4, 11-7 et 11-6). En double mixte, Florent Lambiet et Nathalie Marchetti avaient été éliminés au deuxième tour, battus au stade des 16es de finale par les Espagnols Maria Xiao et Alvaro Robles en trois sets: 11-3, 11-2 et 11-5. En simple, Cédric Nuytinck (ITTF 75) avait été éliminé jeudi en 16e de finale par le Brésilien Hugo Calderano, 4e joueur mondial, qui s'est imposé 4-3 (11-6, 11-8, 6-11, 8-11, 11-7, 7-11, 11-5). Martin Allegro (ITTF 122) avait été lui battu 4-2 (11-6, 11-8, 6-11, 8-11, 11-7, 7-11, 11-5.) par l'Américain Kanak Jha (ITTF 31) au même stade de l'épreuve. Florent Lambiet (ITTF 105) et Robin Devos (ITTF 120) avaient été sortis au 1er tour, tout comme Nathalie Marchetti (ITTF 143) et Margo Degraef (ITTF 155) en simple dames. (Belga)