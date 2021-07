Championnats du monde WBA lourds-légers - Vainqueur du Chinois Zhaoxin Zhang par k.o au 8e round, Ryad Merhy conserve son titre

Ryad Merhy (28 ans, 30 victoires, dont 25 avant la limite, 1 défaite) a conservé son titre de champion du monde WBA de boxe des lourds-légers (- 90,719 kg), samedi soir au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le Bruxellois a en effet mis son challenger chinois Zhaoxin Zhang (25 ans, 10 victoires, dont 6 par k.o, 2 défaites et 1 nul), champion WBC (World Boxing Council) asiatique de la catégorie, k.o au 8e des 12 rounds.Zhang, foudroyé par un crochet gauche du Belge, s'était relevé, mais l'arbitre allemand Oliver Brien ne l'a pas laissé se remettre en garde, et à prononcé le k.o. Ryad Merhy était devenu champion du monde interim le 19 octobre 2019 au Dôme de Charleroi, où il avait mis le Hongrois Imre Szello k.o au 7e round. Champion du monde interim, et premier challenger de Beibut Shumenov, le champion empêché par une blessure, il avait bénéficié fin janvier 2021, de la destitution de celui-ci, par la WBA, consciente que le Kazakh avait définitivement renoncé à remonter sur un ring. Aucun championnat du monde masculin de boxe n'avait plus été organisé en Belgique depuis le 2 juin 1989 au Palais des Expositions de Namur, où le regretté Jean-Marc Renard avait échoué pour le titre de champion du monde WBA des plumes lors de son 45e et ultime combat contre le Vénézuélien Antonio Esparragoza, vainqueur par k.o au 6e round. Ryad Merhy est pour certains le premier boxeur belge champion du monde. Pour d'autres spécialistes de l'histoire de la boxe, les titres IBU (International Boxing Union) conquis en 1936 par le mi-lourd Gustave Roth et en 1938 par le welter Felix Wouters ont valeur de titres mondiaux, même si les Américains ne reconnaissaient pas cette fédération exclusivement européenne. (Belga)

