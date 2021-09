Champoussin gagne la 20e étape du Tour d'Espagne, Roglic reste en rouge avant le chrono final

Le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën) a remporté la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne, disputée samedi sur 202,2 km entre Sanxenxo et Mos. Castro de Herville.Le Niçois de 23 ans a placé une accélération à 1,7 km de l'arrivée, qui lui a permis d'enlever en solitaire sa première victoire professionnelle. Il a franchi la ligne avec 6 secondes d'avance sur le maillot rouge Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et 8 secondes sur le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers). L'Espagnol Enric Mas (Movistar) et l'Australie Jack Haig (Bahrain Victorious) complètent le top 5. Dimanche, la 76e Vuelta s'achèvera par un contre-la-montre de 33,8 km entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle. Primoz Roglic s'élancera avec 2:38 d'avance sur son plus proche poursuivant, Enric Mas. Jack Haig est 3e à 4:48;, Adam Yates 4e à 5:48. Gino Mäder (Bahrain Victorious) pointe au 5e rang du général à 8:14. S'il conserve son maillot rouge à l'issue du chrono, le Slovène deviendra le deuxième coureur à remporter trois années de suite le Tour d'Espagne, après le Suisse Tony Rominger (1992-1994). (Belga)