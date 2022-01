Chargeur universel: les Vingt-sept soutiennent la proposition de la Commission

Les États membres de l'Union européenne ont apporté leur soutien mercredi à la proposition de la Commission d'instaurer un port de connexion standard universel pour tous les téléphones portables, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d'écoutes, haut-parleurs portatifs et consoles de jeu vidéo.Le projet d'un chargeur universel est en débat depuis plus de dix ans. Actuellement, le marché en compte encore trois types. La Commission propose de ne garder que le port USB-C. Le Conseil (États membres) lui a apporté son soutien ce mercredi, par la voix des représentants permanents. Lorsque le Parlement européen aura adopté sa position, les négociations sur les spécifications pourront débuter entre les deux co-législateurs. Le chargeur universel ne doit pas seulement permettre d'améliorer le confort des consommateurs, grâce à l'harmonisation des interfaces de charge et des technologies de recharge rapide. Il découplera aussi la vente des chargeurs de celle des appareils électroniques, de sorte qu'un nouveau chargeur ne sera pas nécessairement inclus lors de l'achat d'un nouvel appareil. Cela devrait réduire le volume de déchets électroniques associé à la production, au transport et à l'élimination des chargeurs. Pour améliorer l'information du consommateur, le Conseil demande qu'un pictogramme soit prévu pour signaler si un chargeur est proposé avec l'appareil, ainsi qu'une étiquette indiquant les spécifications en matière de charge. Une fois que le Parlement et le Conseil auront trouvé un accord sur la nouvelle législation, le secteur disposera de 24 mois pour s'y conformer. (Belga)