Charleroi met fin au prêt de Lucas Ribeiro Costa à Mouscron et le loue à Waasland-Beveren

Prêté par Charleroi à Mouscron depuis le début de la saison, Lucas Ribeiro Costa a vu son prêt chez les Hurlus prendre fin et terminera la saison sous le maillot de Waasland-Beveren, ont annoncé les deux clubs mercredi.Ribeiro Costa, 25 ans, était arrivé à Charleroi en 2020 après une saison à Virton. La saison dernière, le milieu brésilien avait été prêté six mois au RWDM en D1B. Cette saison, il avait été prêté à Mouscron où il avait inscrit six buts en 16 rencontres. Charleroi a cependant décidé de rappeler le joueur pour le prêter dans la foulée à Waasland-Beveren, également pensionnaire de D1B. Waasland-Beveren occupe actuellement la 2e place en 1B Pro League avec 24 points, un de plus que le RWDM, troisième avec un match de moins. (Belga)