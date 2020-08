Charles Michel postpose son mariage prévu dans le Var

Charles Michel devait se marier ce samedi à Montmeyan, dans le Var (France), où il possède une maison. Mais le coronavirus et le code couleur décidé par la Belgique sont passés par là, poussant le président du Conseil européen à postposer la cérémonie à laquelle était notamment invité Emmanuel Macron, rapporte le Canard Enchaîné.Le département du Var est en effet désormais classé en zone orange par les Affaires étrangères, ce qui implique qu'un test de dépistage et une quarantaine sont recommandés au retour en Belgique. Or, vu son agenda, Charles Michel ne peut se permettre cette période de quarantaine. Le mariage a donc été postposé à une date ultérieure. (Belga)