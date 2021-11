Charta21 et Trace ton cercle poursuivent l'action en Justice pour suspendre le CovidScan

L'asbl Charta21 et le collectif Trace Ton Cercle ont réagi lundi au communiqué de Digitaal Vlaanderen, qui affirme travailler à une meilleure sécurisation du CovidScan. Selon eux, "l'infraction aux règles légales en matière de vie privée n'a pas pris fin"."Après avoir démenti l'existence de failles techniques affectant l'application CovidScan, Digitaal Vlaanderen annonce aujourd'hui les avoir partiellement résolues. (?) Au regard des informations en possession de Charta21, les correctifs qui auraient été appliqués ne semblent pas régler le problème de fond", ont affirmé les deux entités dans un communiqué commun. Malgré les mesures de sécurité complémentaires, l'infraction aux règles légales en matière de vie privée n'a pas pris fin, estiment Charta21 et Trace ton cercle. "Nous en prenons acte et poursuivons la procédure judiciaire visant à obtenir la suspension de CovidScan." En octobre, un chercheur en informatique avait révélé que la liste des numéros de certificats suspendus était en accès public sur internet. Des modifications ont été ajoutées dans la version iOS et seront ajoutées pour Android prochainement afin que cette liste reste confidentielle, a communiqué lundi l'agence flamande Digitaal Vlaanderen, qui développe l'application. L'association de défense des libertés et de la vie privée Charta21 a récemment introduit une action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour que soit suspendue l'application CovidScan qui permet le contrôle du Covid Safe Ticket (CST). "Trace ton Cercle", action citoyenne proposée par Virginie Van Lierde et Philippe de Menten, pour faire bouger le gouvernement sur les mesures sanitaires concernant les jeunes et le Covid, soutient cette action en Justice. (Belga)