Chasse à l'homme en Flandre - De plus en plus de curieux à Maasmechelen

La présence impressionnante de l'armée et de la police à Maasmechelen attirait de plus en plus de curieux, jeudi soir. Les spectateurs se massaient aux côtés des journalistes, photographes et autres cameramen à l'entrée du parc naturel de Haute Campine, où une gigantesque opération de police était en cours pour tenter de retrouver Jürgen Conings, un militaire armé en fuite.Le directeur-coordinateur de la police fédérale du Limbourg, Robin Minten, a annoncé plus tôt dans la soirée de jeudi que les renforts seraient suffisants pour permettre aux policiers de fouiller la réserve naturelle de manière approfondie et en toute sécurité. Il s'agit d'un périmètre de 20 kilomètres. Certains médias ont rapporté qu'une tente de camouflage, un sac de couchage et quelques effets personnels avaient été trouvés dans la zone, mais le procureur fédéral n'a communiqué aucune information à ce sujet. (Belga)

