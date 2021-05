CHASSE A L'HOMME EN FLANDRE - La compagne du militaire en fuite l'appelle à se rendre

La compagne de Jürgen Conings a lancé un appel au militaire en fuite sur VTM NIEUWS vendredi soir. Elle l'appelle à se rendre.Dans un message d'environ 20 secondes, elle s'adresse directement au militaire et lui demande de ne pas faire de victimes. Elle l'invite à mettre fin à sa fuite pour elle et sa famille. Cet appel intervient quatre jours après le début des recherches. Depuis mardi soir, des centaines de policiers et de militaires ont fouillé de grandes zones du parc national de Haute Campine, sans succès. Le parquet fédéral a indiqué vendredi qu'un juge d'instruction avait été saisi pour "tentative d'assassinat et possession illégale d'armes dans un contexte terroriste". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.