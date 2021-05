Chasse à l'homme en Flandre - La police, la Protection civile et l'armée quittent les abords du parc national

Plusieurs véhicules de police ont quitté samedi au cours des dernières heures les abords de la porte d'accès au parc national de la Haute Campine où s'est déroulée ces derniers jours une importante opération de recherche destinée à retrouver Jürgen Conings, un militaire armé et en fuite. Les camions de la Protection civile ont également commencé à charger des conteneurs. Vers 20 heures, enfin, six véhicules transportant des militaires ont quitté les lieux.Le parquet fédéral avait annoncé plus tôt dans la journée que les recherches dans le parc national avaient pris fin vendredi soir. Le parc a depuis rouvert au public. Il est toutefois demandé aux promeneurs de signaler immédiatement tout élément suspect à la police. (Belga)

