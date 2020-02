Chelsea bat Tottenham à l'occasion du retour de José Mourinho à Stamford Bridge

Chelsea a battu Tottenham samedi en ouverture de la 27e journée de championnat de Premier League. Les Blues, qui n'avaient pris que deux points lors de leurs quatre derniers matchs, se sont imposés 2-1 face aux hommes de José Mourinho qui effectuait son retour à Stamford Bridge. Le Portugais avait titularisé les Diables Rouges Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Ce dernier n'avait plus joué un match complet depuis un mois. Alderweireld a été remplacé à la 78e minute. À Chelsea, il n'y avait aucune trace de Michy Batshuayi, titulaire contre Manchester United lundi dernier, dans l'équipe. C'est Olivier Giroud qui était titulaire en front de bandière.Le Français ne manquait d'ailleurs pas le plaisir de tromper son équipier chez les Bleus Hugo Lloris au quart d'heure (1-0). Dès le retour des vestiaires, Alonso doublait la mise (48e, 2-0). Ce n'est qu'à la 89e que les Spurs ont réduit la marque (2-1) sur un but contre son camp de Rüdiger. Les hommes de Frank Lampard confortent leur 4e place au classement, qualificative pour la Ligue des champions, avec 44 points. Tottenham, 5e avec 40 unités, est sous la menace directe de Sheffield United (39) et Manchester United (38). (Belga)