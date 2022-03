Chelsea s'impose in extremis contre Newcastle, succès important pour Watford et Kabasele

Chelsea a dû puiser dans ses réserves physiques et mentales dimanche pour aligner un cinquième succès de rang en Premier League. Longtemps tenus en échec par Newcastle, les Blues se sont imposés 1-0 grâce à un but tardif signé Kai Havertz. Romelu Lukaku, qui avait dû se contenter de cinq minutes lors des deux dernières sorties des Londoniens en championnat, est monté à la 63e minute.Cette victoire est de bon augure pour les hommes de Thomas Tuchel à trois jours de leur match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions à Lille. L'aller s'était soldé par une victoire 2-0 à Stamford Bridge. Au classement, Chelsea est bien accroché à sa troisième place avec 59 points, loin du duo de tête Manchester City (69 pts) - Liverpool (66) mais également isolé de Manchester United, 4e avec 50 unités. Ce match s'est tenu dans un climat particulier pour les Londoniens. En effet, le directeur technique Petr Cech a admis que les Blues n'avaient pas la certitude de pouvoir finir la saison, avec les restrictions imposées par le gouvernement britannique, dans le cadre des sanctions contre leur propriétaire russe Roman Abramovitch pour ses liens supposés avec le président russe Vladimir Poutine qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine. Les deux autres Belges engagés cet après-midi en Premier League se sont imposés. Leander Dendoncker a joué toute la partie dans l'axe du jeu des Wolves, victorieux à Everton (0-1) grâce à un but de son capitaine Conor Coady. Dans le même temps, Christian Kabasele et Watford ont ramené une victoire très précieuse de leur déplacement à Southampton (1-2). Un doublé de Cucho a permis aux Hornets de grimper à la 18e place avec 22 points, à égalité avec Everton, premier club hors de la zone rouge. (Belga)