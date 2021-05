Chili: les députés approuvent un projet de taxe sur le cuivre et le lithium

Les députés chiliens ont approuvé jeudi un projet de loi visant à instaurer une taxe supplémentaire sur le cuivre et le lithium, une mesure à laquelle s'opposent le gouvernement et l'industrie minière.Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre, responsable d'un quart de la production mondiale. La production de métal rouge représente 10% du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Le projet de loi a été approuvé par 79 voix contre 47 à la Chambre des députés, mais doit encore recevoir l'aval du Sénat pour entrer en vigueur. Il prévoit le versement d'une redevance de 3% sur les ventes de cuivre et de lithium, au bénéfice d'aides sociales et de compensations environnementales dans les zones minières. Le gouvernement conservateur du président Sebastian Pinera s'oppose à cette proposition de l'opposition de gauche, et l'industrie minière se plaint d'être déjà soumise à une fiscalité élevée. Le ministre des Mines et de l'Energie, Juan Carlos Llobet, estime que le pays applique déjà une taxe sur l'activité minière et que l'introduction d'une autre taxe désavantagerait le Chili par rapport à ses concurrents. Cette décision intervient alors que le cours du cuivre a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis dix ans, à plus de 10.000 dollars la tonne. Conducteur efficace d'électricité et de chaleur, le cuivre est largement utilisé dans les systèmes de production d'électricité à énergie solaire, hydroélectriques, thermiques et éoliennes. Le Chili est également l'un des principaux producteurs mondiaux de lithium, utilisé dans les batteries des voitures électriques et les ordinateurs portables. (Belga)

