Chine: 21 mineurs bloqués dans une mine de charbon

Les sauveteurs s'efforçaient dimanche de secourir 21 mineurs bloqués dans une mine de charbon dans la région chinoise du Xinjiang (nord-ouest), après des inondations, ont annoncé les médias officiels.L'accident s'est produit sur le site de Fengyuan samedi soir, alors que des personnels de cette mine de charbon réalisaient des travaux d'amélioration, a indiqué l'agence officielle Xinhua. Huit des 29 personnes présentes dans la mine ont pu être secourues et les sauveteurs ont réussi à localiser 12 autres personnes sur les 21 restantes. Ils s'efforçaient de pomper l'eau qui a envahi les galeries après des inondations, tout en insufflant de l'air. Des accidents se produisent souvent dans les mines en Chine en raison des conditions de sécurité souvent déficientes. En janvier, 22 mineurs dans l'est de la Chine étaient restés bloqués pendant près de deux semaines à la suite d'une explosion ayant bloqué l'entrée de la mine. Onze avaient pu être secourus, dix étaient morts et un mineur avait été porté disparu. (Belga)

