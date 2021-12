Chine: 21 mineurs coincés sous terre, les secours mobilisés

Les secouristes s'activaient vendredi en Chine pour atteindre 21 mineurs coincés dans une mine de charbon, les autorités promettant de sévir contre les activités minières illégales qui se sont multipliées avec la flambée des prix.Les travailleurs ont été pris au piège mercredi par l'inondation de leur mine à Xiaoyi, dans le Shanxi (nord), grande province productrice de charbon, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. Des centaines de secouristes ont été dépêchés sur le lieu de l'accident, où trois pompes tentent de drainer vers l'extérieur l'eau accumulée dans les galeries. Selon la télévision publique CCTV, les opérations sont compliquées par l'étroitesse de l'entrée de cette mine illégale et par l'absence de carte précise du site minier. La police dit avoir déjà arrêté sept suspects et en rechercher activement d'autres, dont le propriétaire de la mine. Selon la presse locale, il aurait fui après l'accident. La Chine génère environ 60% de son énergie grâce au charbon. Elle a augmenté sa production ces derniers mois afin de faire face à une pénurie qui a entraîné des coupures de courant et contraint des usines à fermer. Les autorités ont déclaré jeudi que la forte demande en houille avait fait grimper les prix et encouragé les activités minières illégales. Le ministère de la Gestion des situations d'urgence a appelé les provinces productrices à démanteler ces mines illégales et à lancer des poursuites pénales contre les responsables. La sécurité des mines s'est améliorée au cours des dernières décennies en Chine, tout comme la médiatisation de ces incidents, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. L'organisme national chargé de la sécurité minière a indiqué la semaine dernière avoir recensé 336 accidents depuis début 2021, soit 59 de moins que l'an passé à la même période. Mais des accidents surviennent encore régulièrement, en raison du danger inhérent au secteur et de l'application parfois aléatoire des consignes de sécurité. En septembre, 19 mineurs bloqués sous terre après l'effondrement d'une mine de charbon dans la province du Qinghai (nord-ouest) ont été retrouvés morts après de longues recherches. Début 2021, 11 mineurs d'un groupe de 22 avaient été secourus dans une mine effondrée de la province du Shandong (est), après avoir passé deux semaines bloqués à des centaines de mètres sous terre. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.