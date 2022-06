Chine: importations et exportations retrouvent de la vigueur en mai

Les importations et les exportations de la Chine ont connu un rebond en mai après un tassement en avril, sur fond de confinement de Shanghai et de restrictions anti-Covid qui pénalisent l'activité.Les ventes de la Chine à l'étranger ont progressé de +16,9% sur un an en mai contre 3,9% le mois précédent, ont indiqué jeudi les Douanes chinoises. Les importations ont pour leur part bondi de 4,1%, après une stagnation en avril. (Belga)

