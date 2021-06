Chine: l'aéroport de Shenzhen annule des vols après un cas positif

L'aéroport de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a annulé samedi des centaines de vols et a renforcé les contrôles après qu'une employée de restaurant a été testée positif au variant Delta du coronavirus.Pour entrer dans l'aéroport, il faut présenter un test négatif de moins de 48 heures, a indiqué le Shenzhen Airport Group dans un communiqué sur son compte officiel sur le réseau social WeChat. Ces restrictions sont entrées en vigueur à 13H00 heure locale (07H00 HB). Une serveuse de 21 ans de l'aéroport international de Shenzhen Baoan a été contaminée avec le variant delta, ont indiqué les autorités sanitaires de la ville. Elle a été testée positif lors d'un test de routine pratiqué sur les employés de l'aéroport jeudi. Shenzhen, une ville située sur le continent et voisine de Hong Kong, accueille de grandes compagnies technologiques asiatiques comme Huawei et Tencent. La Chine a rapporté vendredi 30 nouveaux cas de coronavirus, dont six dans la province du Guangdong (sud) où est situé Shenzhen. Près de 400 vols ont été annulés vendredi, selon le site VariFlight. Des dizaines de vols prévus samedi ont été également annulés. Les passagers seront intégralement remboursés, selon les autorités aéroportuaires. Des millions d'habitants de Shenzhen ont été testés ces dernières semaines après la détection d'un petit foyer dans le port ce mois-ci. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.