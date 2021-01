Chine: les secours s'accélèrent après le sauvetage de sept mineurs

Les efforts pour sauver 21 mineurs coincés depuis deux semaines à des centaines de mètres sous terre dans l'est de la Chine se sont considérablement accélérés, les secours ayant réussi dimanche à sauver sept personnes, ont rapporté les médias d'État.Le premier homme secouru a été remonté à la surface vers 11h00 (03h00 GMT) et aussitôt transporté à l'hôpital, "extrêmement affaibli", selon la chaîne de télévision publique CCTV. Depuis l'explosion survenue le 10 janvier dans cette mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), les sauveteurs s'activent à secourir les travailleurs bloqués à plusieurs centaines de mètres sous terre et menacés par une montée des eaux, alors que l'un d'entre eux a perdu la vie. Les images de la chaîne publique ont, dans un premier temps, montré dimanche un petit chariot élévateur remonter, soulevé par une énorme foreuse. Un homme masqué, qui semblait incapable de se tenir debout, en est sorti accompagné de sauveteurs. Cet homme secouru en premier n'appartient pas au groupe de dix mineurs avec lesquels un contact a été établi depuis la surface. Six mineurs de ce groupe de dix ont par la suite été sortis: trois à 13h32, dont un qui est blessé, selon CCTV, puis trois autres vers 14h00. Des vidéos ont ensuite montré des secouristes soulevant des mineurs portant des masques noirs "afin de protéger leurs yeux", a rapporté la CCTV. Les sauveteurs espéraient sauver dimanche l'ensemble des dix mineurs faisant partie du groupe avec lequel les secours ont établi un contact, une fois le conduit de ventilation dégagée, a affirmé l'agence de presse Chine nouvelle, citant le centre de commandement des opérations. La déflagration a bouché le puits de ventilation, entraînant une obstruction qui a endommagé le téléphérique permettant aux mineurs de remonter. Les secours avaient estimé vendredi qu'au moins deux semaines seraient encore nécessaires pour libérer l'ensemble des travailleurs malgré la poursuite effrénée des opérations de forage. (Belga)