Chine: premier cas de Covid-19 à Wuhan depuis plus d'un mois

La Chine a relevé dimanche le niveau de risque épidémiologique dans un quartier de Wuhan, après la découverte d'un cas de Covid-19, le premier depuis plus d'un mois dans la ville berceau de la pandémie.Un nouveau cas de Covid-19 a été enregistré dans cette grande métropole du centre du pays particulièrement meurtrie par le virus et placée pendant plus de deux mois en quarantaine, a annoncé dimanche la Commission nationale de la Santé. Il s'agit du premier nouveau cas recensé depuis le 3 avril. (Belga)