Chine: près de 300.000 euros pour un numéro de téléphone "porte-bonheur"

Des milliers de Chinois se sont battus aux enchères ce week-end pour acheter un numéro de téléphone "porte-bonheur", qui a finalement été vendu pour la somme pharamineuse de 2,25 millions de yuans, soit un peu plus de 273.000 euros.Le numéro se termine par cinq 8 - un chiffre considéré comme porte-bonheur car le mot "huit" en Mandarin est homonyme du mot "prospérité". Plus de 5.000 personnes ont participé aux enchères qui se déroulaient samedi et dimanche. Il est courant en Chine pour les sociétés cherchant à impressionner leurs clients ou pour de riches particuliers de payer pour obtenir un numéro de téléphone considéré comme "chanceux". Le 8 est le chiffre le plus recherché, étant traditionnellement signe de chance et de réussite. Lorsque Pékin a accueilli les Jeux olympiques en 2008, la cérémonie d'ouverture avait officiellement commencé à 8h08, le 8 août. Le chiffre le moins recherché est le 4, qui en Mandarin se prononce comme le mot "mort". Le record d'enchères pour un numéro de téléphone revient à un numéro se terminant par huit 7, homonyme des mots "s'élever" et "l'essence de la vie". Il s'était vendu 3,91 millions de yuans. (Belga)