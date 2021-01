Chris Froome absent du premier stage avec sa nouvelle équipe Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation, l'équipe cycliste WorldTour de nos compatriotes Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans, Tom Van Asbroeck et Ben Hermans, va aborder la nouvelle saison sur route mardi prochain avec un premier stage collectif. Le nouveau leader, Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour, sera absent du rendez-vous fixé à Gérone, en Espagne. Le Britannique de 35 ans prépare la saison 2021 en Californie et a obtenu l'autorisation de la direction de l'équipe d'y rester."Chris a fait de grands progrès tant dans sa rééducation que dans son entraînement en puissance", a expliqué Paulo Saldanha, responsable de la gestion des performances. "Après sa lourde chute (dans le Dauphiné de 2019, ndlr), il doit encore trouver le bon équilibre dans son corps. Après consultation interne, il a été décidé de le laisser poursuivre son entraînement dans son environnement actuel. Nous pensons que c'est la meilleure solution pour son développement sur et en dehors du vélo". L'équipe avait initialement prévu d'effectuer son premier stage en Israël, mais la crise du coronavirus a changé la donne. Israël connaît actuellement un troisième confinement. Gérone est un lieu de stage plus facile à atteindre à l'heure actuelle. (Belga)