Chris Hamilton remplace Jai Hindley dans l'équipe DSM

Jai Hindley ne prendra finalement pas le départ de la Vuelta. L'Australie, 2e du Tour d'Italie 2020, était incertain, lui qui avait abandonné lors du dernier Giro, souffrant au niveau de la selle.La formation DSM a annoncé lundi que Jai Hindley ne sera pas au Tour d'Espagne qui s'élancera le 14 août de Burgos. Il est remplacé par son compatriote Chris Hamilton, qui disputera la Vuelta pour la seconde fois. "Il y a eu des hauts et des bas ces derniers mois et nous voulions attendre d'être proches de la Vuelta, après que j'ai pu avoir une course dans les jambes pour prendre la décision finale", dit Jai Hindely. "Je me suis senti bien ce week-end et j'ai l'impression que ma forme est en train d'évoluer, mais après avoir discuté avec le médecin de l'équipe, nous avons décidé qu'à ce stade, il était plus raisonnable de se concentrer sur des courses plus courtes afin de ne pas prendre de risques". La Vuelta est un gros objetctif pour l'équipe et à ce stade, des courses plus courtes conviennent mieux à Jai" explique Rudi Kemna, directeur sportif de DSM. "Nous avions préparé ce scénario, Chris a travaillé dur et est prêt pour le Tour d'Espagne". (Belga)