Christophe Diandy prolonge d'un an avec Charleroi

Toujours en phase de rééducation en raison d'une blessure au genou, le milieu de terrain sénégalais Christophe Diandy a prolongé d'un an son contrat avec le Sporting de Charleroi, a annoncé le club de Jupiler Pro League. Le Zèbre porteur du numéro 13 est désormais lié jusqu'au 30 juin 2021. Il évolue au Sporting carolo depuis l'été 2014 qu'il a rejoint en provenance de Mons. "Bien qu'il soit en pleine revalidation, le Sporting de Charleroi a tenu à soutenir Christophe Diandy, en lui offrant un nouveau contrat" peut-on lire sur Twitter.L'ancien joueur d'Anderlecht, OHL et Mons, âgé de 29 ans, s'est rompu les ligaments croisés antérieurs du genou droit le 3 novembre dernier lors du match Malines-Charleroi (2-2), qui clôturait la 14e journée de Pro League. Par ailleurs, le RCSC a annoncé que l'attaquant camerounais Paul Arnold Garita, 25 ans, avait signé un nouveau contrat d'un an (plus une en option). Il sera prêté au FC Villefranche Beaujolais qui évoluera en 3e division francaise. Il avait été prêté la saison dernière à l'US Boulogne, également en National. (Belga)