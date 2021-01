Christophe Lepoint quitte Courtrai pour rejoindre l'Excel Mouscron

Christophe Lepoint quitte Courtrai et rejoint l'Excel Mouscron, ont communiqué dimanche à la fois les Hurlus et le club courtraisien qui a accepté de le libérer."Christophe était en fin de contrat en juin 2020, mais le club le laisse libre pour rejoindre Mouscron", écrit le club des Eperons d'Or. Christophe Lepoint, 36 ans, aura passé 3 saisons et demie à Courtrai - en provenance de Zulte-Waregem - et effectue son retour au Canonnier où il a signé pour une saison et demie. "Le Bruxellois a déjà défendu les couleurs de l'Excel à 31 reprises au cours de la saison 2008-2009. Comme pour l'autre renfort de ce mercato d'hiver (Hamdi Harbaoui), Christophe Lepoint apportera son expérience, sa grinta et sa connaissance de notre championnat au groupe mouscronnois", a publié Mouscron. Passé chez les jeunes à Anderlecht, Christophe Lepoint a déjà connu pas mal de clubs depuis sa première période mouscronnoise avec des passages à La Gantoise, Waasland-Beveren, Charlton Athletic (en 2015), Zulte Waregem puis Courtrai. L'Excel Mouscron s'est imposé 2 à 0 face à Genk samedi soir pour quitter provisoirement la zone dangereuse avec 20 points en 21 rencontres, mais le Cercle Bruges (19 pts) compte un match de moins. Waasland-Beveren ferme la marche en Jupiler Pro League avec 19 points. (Belga)