Christopher Heyman qualifié pour le tableau final

Christopher Heyman s'est qualifié pour le tableau final du tournoi Challenger d'Eckental, joué sur une surface en moquette et doté de 44.820 euros, lundi en Allemagne.Au dernier tour des qualifications, Heyman, 396e mondial et tête de série N.7 des qualifications, s'est imposé en trois sets 6-3, 3-6, 6-2 en 1h35 face à l'Allemand Mischa Zverev, 338e mondial et frère d'Alexander Zverev, N.4 mondial. Au premier tour, Heyman affrontera le Suisse Marc-Andrea Hüsler (ATP 186). Autre Belge engagé en Allemagne, Ruben Bemelmans (ATP 219) sera lui opposé à l'Allemand Tobias Simon, 469e mondial et issu des qualifications. (Belga)

