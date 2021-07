Chroniqueur judiciaire abattu aux Pays-Bas - Trois suspects interceptés en lien avec une attaque "inconcevable"

Trois suspects ont été appréhendés à Amsterdam à la suite de la fusillade au cours de laquelle le chroniqueur judiciaire néerlandais Peter R. de Vries a été grièvement blessé mardi soir, a communiqué la police lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a dénoncé une attaque inconcevable contre la presse.Deux suspects ont pris la fuite en voiture sur l'autoroute, et il est probable que le tireur soit l'un d'entre eux, selon le chef de corps de la police d'Amsterdam, Frank Paauw. Un troisième suspect a été appréhendé grâce à un signalement. "Il faut encore déterminer si cette personne est bien impliquée", a précisé le chef de corps. La police n'a pas encore établi le motif de la fusillade qui a eu lieu mardi soir dans la Lange Leidsedwarsstraat, à proximité de la Leidseplein, où se situe le studio de RTL Boulevard. Le chroniqueur judiciaire Peter R. de Vries s'y trouvait et la victime a été emmenée à l'hôpital, grièvement blessée. Selon la bourgmestre de la ville, Femke Halsema, le journaliste se "bat pour sa vie". Le Premier ministre Mark Rutte, qui participait aussi à la conférence de presse dans la soirée, a qualifié les faits de "choquants" et d'attaque "inconcevable" visant une presse libre. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.