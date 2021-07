Chroniqueur judiciaire attaqué aux Pays-Bas - L'état de santé de Peter R. de Vries reste inchangé

L'état de santé du journaliste néerlandais Peter R. de Vries reste inchangé et son issue est toujours incertaine, a indiqué le présentateur de RTL Boulevard, Luuk Ikink, jeudi soir, sur la base d'une courte déclaration de la famille du chroniqueur judiciaire.Beaucoup de choses restent incertaines, a déclaré la famille à RTL Boulevard. "Il faudra du temps avant qu'il n'y ait plus de clarté." Mercredi soir, le PDG de RTL Nederland, Sven Sauvé, avait déclaré que Peter de Vries se battait toujours pour rester en vie. Le journaliste a été la cible d'une fusillade mardi soir dans une rue d'Amsterdam. Les deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans celle-ci seront présentés vendredi au juge d'instruction, lequel décidera de prolonger ou non leur détention. (Belga)

