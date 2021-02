Ciel nuageux à pluvieux, sous des températures très douces

Mardi après-midi, éclaircies et nuages d'altitude se partageront le ciel, avant que les champs nuageux gagnent du terrain et que la pluie se mettent à tomber, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations n'atteindront cependant le centre du pays qu'en fin d'après-midi ou en début de soirée, tandis que sur l'est, le temps restera sec avec des éclaircies. Il fera très doux avec des maxima de 7°C en Hautes-Fagnes à 11 ou 12°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à parfois assez fort localement, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 50 km/h.Mardi soir, les pluies délaisseront l'ouest du pays pour s'étendre à l'est. Le temps sera variable durant la nuit et les nuages bas réduiront la visibilité en Ardenne et en Lorraine belge. Les minima se situeront entre 3°C en Hautes-Fagnes et 6 ou 7°C en plaine. La journée de mercredi débutera sous les nuages, avec un risque de bancs de brouillard en Ardenne. Des éclaircies apparaîtront au fil des heures. Le temps restera sec sur la plupart des régions, une averse étant cependant possible en Ardenne. Quelques gouttes pourraient tomber durant l'après-midi, mais le mercure restera au beau fixe, avec des maxima de 7 à 12°C, sous un vent modéré, parfois assez fort à la Côte. Les précipitations seront encore au rendez-vous jeudi, d'abord faibles dans la matinée, puis plus marquées l'après-midi. Les maxima seront compris entre 6 ou 7°C en Hautes-Fagnes et 12 ou 13°C dans le centre. (Belga)