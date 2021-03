Cinq CEO d'entreprises publiques confirmés par le kern

Le comité ministériel restreint (kern) a prolongé vendredi les mandats des CEO de cinq entreprises publiques. Il s'agit de Johan Decuyper chez Skeyes, de Sophie Dutordoir à la SNCB, de Jannie Haek à la Loterie Nationale, du dirigeant d'Infrabel, Benoît Gilson, ainsi que de Koen Van Loo de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI), d'après les sources de l'agence de presse Belga.Selon De Tijd, Jean-Claude Fontinoy ne devrait plus être l'administrateur délégué de la SNCB, tout comme Marc Descheemaecker, président de Brussels Airport. Ces informations n'ont cependant pas pu être confirmées officiellement. Toujours selon le quotidien flamand, le PS obtient la présidence de bpost, le MR celle de Skeyes et conserve la présidence de la Loterie nationale. Groen pourra nommer un vice-président à la société d'investissement SFPI, tout comme le MR. Tandis que le CD&V conserve la présidence de Proximus. (Belga)

