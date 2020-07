Cinq nouvelles émissions et dix séries radiophoniques sur La Première cet été

La Première proposera cinq nouvelles émissions et dix séries radiophoniques cet été, parmi lesquelles quatre grands feuilletons dédiés aux ovnis, au reggae, au rap et aux affaires criminelles, mais aussi des séries consacrées à Stephen King, aux femmes, aux sciences et aux coups de cœur des libraires.La station radio programmera également durant tout l'été de nouvelles émissions sur le tourisme local, les artistes belges et "un nouveau rendez-vous avec la scène musicale belge". La crise du coronavirus sera d'actualité sur Matin Première dans les quatre séries "Eurêka, c'est l'été" lors desquelles des virologues, infectiologues ou encore épidémiologistes seront entendus. Parmi les feuilletons diffusés, "La fascinante histoire des ovnis" sera racontée par Franck Istasse en 9 épisodes. Les auditeurs pourront aussi écouter des émissions dédiées au "40 ans du rap francophone" ou encore à l'écrivain américain Stephen King. La Première proposera aussi une émission d'information animée par Bertrand Henne intitulée, "Une histoire dans l'info" à propos des évènements qui ont marqué l'actualité des dernières décennies. Les émissions sont à suivre sur La Première, RTBF Auvio et en téléchargement sur la page Podcasts du site lapremiere.be. (Belga)