Cinq nouvelles lignes de bus Express en Wallonie en 2021

Cinq nouvelles lignes vont voir le jour l'an prochain sur le réseau Express du TEC: La Louvière-Nivelles, Jodoigne-Wavre, Namur-Gesves, Ciney-Dinant et Beaumont-Mons, a indiqué le ministre de la Mobilité Philippe Henry aux journaux du groupe Sudpresse dans leur édition de samedi.L'offre va par ailleurs être augmentée sur six lignes déjà existantes: Bastogne-Marloie, Philippeville-Namur, Arlon-Bastogne-Liège, Marche-Liège, Nivelles-Louvain-La-Neuve et Braine l'Alleud-Louvain-La-Neuve. "L'objectif est d'amener la clientèle vers des pôles d'emplois ou des pôles scolaires. Il s'agit aussi de relier des gares qui doivent devenir de véritables nœuds de correspondance", a précisé le ministre. Le TEC a lancé le 1er octobre dernier son nouveau réseau structurant composé de 17 lignes Express. Ces lignes doivent permettre de relier rapidement les villes wallonnes entre elles. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.