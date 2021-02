Circuit Het Nieuwsblad - Anna van der Breggen s'impose pour la deuxième fois chez les dames

La Néerlandaise Anna van der Breggen (SD Worx) a remporté la 13e édition du Circuit Het Nieuwsblad féminin (1.Pro) samedi à Ninove, où la championne du monde s'est imposée devant la Danoise Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) et sa compatriote Amy Pieters (SD Worx). La championne de Belgique Lotte Kopecky (LIC Racing) a terminé 4e et première Belge de cette course d'ouverture qui a relié Gand à Ninove sur 124,4 km.Anna van der Breggen, 30 ans, s'est adjugé le Circuit Het Nieuwsblad pour la deuxième fois après sa victoire en 2015. Elle succède au palmarès à sa compatriote Annemiek van Vleuten (Movistar). Huit Monts étaient au programme de cette édition féminine de l'Omloop, avec, le Edelare, après 68 kilomètres, pour commencer. Ont suivi ensuite Edelare (68 km), Wolvenberg (72 km), Molenberg (82 km), Leberg (89 km), Berendries (93 km), Vossenhol (96 km), le Mur de Grammont (108 km) et le Bosberg (112 km), situé à douze kilomètres du but. Jolien D'hoore, qui dispute sa dernière saison au sein du peloton, est l'équipière d'Anna van der Breggen chez SD Worx. (Belga)