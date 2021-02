Circuit Het Nieuwsblad - Anna van der Breggen s'impose pour la deuxième fois chez les dames

La Néerlandaise Anna van der Breggen (SD Worx) a remporté la 13e édition du Circuit Het Nieuwsblad féminin (1.Pro) samedi à Ninove, où la championne du monde s'est imposée devant la Danoise Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) et sa compatriote Amy Pieters (SD Worx). La championne de Belgique Lotte Kopecky (LIC Racing) a terminé 4e et première Belge de cette course d'ouverture qui a relié Gand à Ninove sur 124,4 km.Huit Monts étaient au programme de cette édition féminine de l'Omloop, avec, le Edelare, après 68 kilomètres, pour commencer. Ont suivi ensuite Edelare (68 km), Wolvenberg (72 km), Molenberg (82 km), Leberg (89 km), Berendries (93 km), Vossenhol (96 km), le Mur de Grammont (108 km) et le Bosberg (112 km), situé à douze kilomètres du but. C'est au pied du Bosberg qu'Anna van der Breggen a accéléré pour aller chercher un second bouquet au Circuit Het Nieuwsblad, après sa victoire en 2015. Elle succède au palmarès à sa compatriote Annemiek van Vleuten (Movistar). L'équipe SD Worx d'Anna van der Breggen, dont fait partie Jolien D'hoore, était encore au complet au pied du Mur de Grammont. "Nous voir au complet à ce moment crucial a augmenté la motivation au sein de l'équipe", déclare Anna van der Breggen. "Il y a encore eu une sélection dans le Mur et j'ai ensuite pensé que le moment était venu pour moi d'attaquer, juste avant le Bosberg. C'était difficile mais j'ai tenu bon". Anna van der Breggen avait annoncé qu'elle disputerait sa dernière saison en 2021. "J'ai pris la décision d'arrêter après cette saison. Je ne reviendrai pas sur ma décision, pas même après avoir remporté le Circuit Het Nieuwsblad". (Belga)