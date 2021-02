Circuit Het Nieuwsblad - Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) aurait voulu arriver avec le petit groupe de treize

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) a démontré qu'il avait déjà de bonnes jambes au Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) samedi. Le champion olympique a fait partie du groupe de treize coureurs qui s'est détaché sous l'impulsion de Julian Alaphilippe notamment, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, mais n'était pas partisan du tout d'un sprint groupé."J'aurais bien voulu arriver avec cette échappée jusqu'à l'arrivée. C'était vraiment un beau groupe avec quelques favoris, parce qu'un sprint massif, ce n'est pas mon dada", a expliqué Greg Van Avermaet. "Et puis Julian Alaphilippe a attaqué pour partir seul, mais j'ai pas eu la réaction pour le suivre. Et on a mis un peu de temps à s'organiser pour revenir. En fait, son attaque a tué ma course. La course n'était peut-être pas assez dure et les conditions trop bonnes aujourd'hui pour pouvoir faire la différence." "Avec le vent de face dans le final, il était logique qu'il y aurait un gros groupe à Ninove", a ajouté Oliver Naesen, son équipier chez AG2R-Citroën. "J'étais encore bien dans le Bosberg, mais Kasper Asgreen et Julian Alaphilippe ont pris les choses en main pour Deceuninck-Quick Step et la suite vous la connaissez". Autre battu du jour, Jasper Stuyven, le vainqueur de l'an dernier, déçu de sa course comme son équipe Trek Segafredo. "Nous n'avons pas su être là. Pourtant dans le Molenberg, nous étions encore là devant. Puis j'ai vu passer Tim Wellens devant moi, mais il a perdu en vitesse et je me suis éteint aussi. Ce n'est pas une excuse, mais nous n'y étions pas depuis le départ. Aucun de notre équipe n'était dans le groupe qui s'est détaché avec des gars comme Alaphilippe, Van Avermaet et Vanmarcke et ça ce n'est pas permis. Je suis très déçu de ma course." (Belga)